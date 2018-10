Mondiali di Ginnastica, 12 azzurri in gara

Saranno dodici gli atleti azzurri che da giovedì difenderanno i colori dell'Italia ai campionati del Mondo di ginnastica artistica in programma a Doha, Qatar, dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono più di 500 gli atleti di 77 nazioni che si ritroveranno sulle sponde del Golfo Persico per conquistare otto medaglie per gli uomini e sei per le donne. Oltre ai metalli pregiati però le prime tre squadre maschili e le prime tre femminili staccheranno i pass diretti per le Olimpiadi. Le altre nazioni avranno ulteriori possibilità di qualificazione durante le competizioni del 2019 e del 2020.

Per il settore maschile il dt Maurizio Allievi e lo staff federale hanno convocato Ludovico Edalli, Marco Lodadio, Andrea Russo, Marco Sarrugerio, Carlo Macchini e Luca Garza. mentre in campo femminile la squadra azzurra schiera Lara Mori, Martina Rizzelli, Martina Basile, Caterina Cereghetti, Irene Lanza e Sara Riccardi.