Pga: pioggia ferma Woods, non Woodland

La pioggia ferma la 100/a edizione del PGA Championship di golf. A St.Louis, nel Missouri, secondo round sospeso per maltempo. Tanti i player che devono completare la seconda manche, tra questi diverse star del torneo. Sul percorso del Bellerive CC è continuato lo show di Gary Woodland, che ha mantenuto il comando della classifica con 130 (-10) colpi, uno di vantaggio su Kevin Kisner (2/o con 131, -9). Prova da fenomeno per Brooks Koepka. Il campione bis dello Us Open è passato in 3/a posizione (132, -8) guadagnandone 30. Grazie a una performance super, sottolineata da un parziale di 63 (-7), miglior score di giornata. Ai piedi del podio, 4/i, Dustin Johnson e Rickie Fowler (133, -10). E' risalito in 9/a posizione Francesco Molinari (135, -5). Cinque birdie e due bogey per l'azzurro, protagonista di una ottima rimonta.