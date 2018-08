Europei atletica, 2 azzurri in finale

Nella seconda giornata degli Europei di atletica di Berlino due azzurri si qualificano per la finale dei 3000 siepi: Yohanes Chiappinelli, miglior tempo assoluto (8:28.41) e Ahmed Abdelwahed, quinto crono (8:28.80). Il primatista italiano Matteo Galvan supera di slancio le batterie dei 400 con lo stagionale di 45.48, quinto tempo in carriera, e raggiunge Davide Re nelle semifinali di domani. Bell'inizio per il decatleta Simone Cairoli che apre con 10.94 (+0.3) nei 100 e con il personale outdoor di 7,49 (+1.3) nel lungo, in entrambi i casi ottava prestazione complessiva. È il decathlon delle sorprese: tre nulli nel lungo per il francese campione del mondo Kevin Mayer che decide di abbandonare. Eliminati nel disco Hannes Kirchler (60,42), Giovanni Faloci (59,27) e Nazzareno Di Marco (57,49). Si fermano alle batterie degli 800 metri Yusneysi Santiusti (2:02.46) ed Elena Bellò (2:02:77), fuori al primo turno anche Linda Olivieri sui 400hs (58.47) e Osama Zoghlami (8:43.92) nei 3000 siepi.