Nuoto: Europei, Miressi oro nei 100 sl

Medaglia d'oro agli Europei di nuoto per Alessandro Miressi: l'azzurro ha vinto la finale dei 100 stile libero, precedendo l'inglese Scott e il francese Metella. Quinto posto per l'altro azzurro, Luca Dotto.

Finalmente sboccia in tutto il suo splendore il talento di Alessandro Miressi. Il 19enne poliziotto di Moncalieri sale per la prima volta sul podio europeo in una gara individuale ed è d'oro nei 100 stile libero in 48''01, primato personale che proietta Miressi al secondo posto tra i performer italiani, dietro al campione continentale uscente Luca Dotto, oggi quinto. Una famiglia di sportivi quella del velocistà piemontese, che nel tempo libero, dall'alto dei suoi 202 centimetri, ama giocare a basket con gli amici (è tifoso dei Los Angeles Clippers) e anche a calcio: il padre Elio giocava a baseball, la madre Piera è stata nazionale di softball e la cugina Maria Clara Giai Pron ha partecipato nella canoa slalom all'Olimpiade di Londra 2012. "Sono contento per la vittoria e per l'oro - dice Miressi -: essere campione europeo fa effetto ma sono consapevole che sarà anche un grande peso per il futuro. Adesso mi godo questo momento bellissimo".