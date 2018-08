Nuoto: euro-bronzo Paltrinieri nei 1.500

Gregorio Paltrinieri è medaglia di bronzo nei 1.500 metri, agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurro è stato preceduto dal tedesco Florian Wellbrock, medaglia d'oro, e dall'ucraino Mychajlo Romanchuk, che si è preso l'argento.

Più forte della gastroenterite con febbre che l'aveva colpito ieri, debilitandolo, e che avrebbe costretto al forfait chiunque ma non un fuoriclasse come lui. Gregorio Paltrinieri stupisce ed è bronzo nei 1500 stile libero. Il bicampione del mondo e campione olimpico abdica il trono continentale, dopo i tre successi consecutivi a Debrecen, Berlino e Londra, in favore del tedesco Florian Wellbrock che vince in 14'36''15. Ma la prestazione di SuperGreg, che chiude in 14'42''85, rimane notevole per coraggio e caparbietà. "Un terzo posto europeo è sempre importante. Ho provato a nuotare di cattiveria - dice l'olimpionico - perché in acqua proprio non riuscivo a stare. Ritengo di aver fatto bene a gareggiare. Dispiace per la forma, non di aver perso. Fino all'ultimo ho avuto qualche dubbio ma non sarebbe stato giusto, bisognava difendere il titolo".