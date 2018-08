Canotaggio, per Italia argento e bronzo

Ancora medaglie azzurre dagli Europei di canottaggio a Glasgow. Dopo il doppio oro di ieri, nel quattro pesi leggeri e nel quattro di coppia, sono i singoli pesi leggeri oggi a premiare la spedizione azzurra con un argento nella gara maschile e un bronzo in quella femminile. Nella gara uomini, Martino Goretti ha retto per questi tutta la gara il ritmo forsennato impresso dall'inizio dallo svizzero Schmid, con 41 colpi al minuto. Ai 500 i due transitano distanziati di 47 centemsimi, con quasi due secondi dalla terza posizione. Ma ai 1.500 un secondo separa la barca di Schmid da quella azzurra, che nel finale prova a sfruttare la stanchezza dell'avversario, capace pero' di respingere l'assalto finale. Oro Svizzera, argento Italia, e il bronzo va al britannico Samuel Mottram.

Nella gara femminile, Clara Guerra parte all'attacco e passa ai 500 in testa, ai 1.000 sempre prima ma poi paga l'aggressività iniziale e viene passata dalla Bielorussia e nell'ultimo quarto dalla Francia, per il bronzo finale.