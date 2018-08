Ciclismo: S.Sebastian, vince Alaphilippe

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Dopo avere recitato la parte del leone al 105/o Tour de France di ciclismo, che si è concluso domenica sera a Parigi, conquistando due tappe e aggiudicandosi definitivamente la maglia a pois della classifica dei Gpm, Julian Alaphilippe ha trionfato anche nella Clasica di San Sebastian. Il francese, al termine di uno sprint a due, ha preceduto l'olandese Bauke Mollema, con il quale aveva staccato il gruppo a pochi chilometri dal traguardo, in prossimità dell'ultimo strappo. Terzo Anthony Roux, staccato di 16". La corsa è stata caratterizzata da una maxicaduta a circa 18 chilometri dalla fine, nella quale sono rimasti a terra gli spagnoli Mikel Landa, Gorka Izaguirre e il colombiano Egan Bernal, tutti portati in ospedale per accertamenti (problemi alle spalle). La loro presenza alla Vuelta, che scatterà fra meno di tre settimane, è ad altissimo rischio.