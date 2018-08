Sincro: Europei, argento Minisini-Flamini

Secondo posto e medaglia d'argento agli Europei di nuoto sincronizzato di Glasgow per Giorgio Minisini e Manila Flamini con il loro "Urlo da Lampedusa". Il duo misto azzurro ha ottenuto 88.6973 punti (24.8000 per l'esecuzione, 35.4973 per gli elementi e 26.9000 per l'impressione artistica). L'oro è andato alla coppia russa Mayya Gurbanberdiev e Aleksandr Maltesev, terzo posto per gli spagnoli Berta Ferreras e Pau Ribes Culla. Medaglia di bronzo invece per il doppio formato da Linda Cerruti e Costanza Ferro che nella finale del doppio tecnico conquistano il terzo posto con 89.7519 punti confermando il terzo posto di Londra 2016. La vittoria è andata alle russe Svetlana Kolesnichenko e Varvara Subbotina mentre le ucraine Anastasiya Savchuk e Yelizaveta Yakhno sono seconde.