Morto Calzolari, gloria baseball azzurro

E' morto a 80 anni Umberto Calzolari, protagonista del baseball bolognese e italiano, dal 2014 nella hall of fame di questo sport. Ne dà notizia la Fortitudo Baseball che con il presidente Stefano Michelini esprime il cordoglio della società e la vicinanza alla moglie Gisella. Bolognese, soprannominato 'il Professore', con lui la Fortitudo conquistò i primi tre scudetti della sua storia ('69, '72 e '74), ma anche la prima Coppa dei campioni ('73). Sono 19 le stagioni della sua carriera, fra il 1958 e il 1976, disputate prima nell'Acli Bologna, poi confluita nella Fortitudo, giocando 443 incontri da battitore e 292 sul monte di lancio. In Nazionale fu il primo lanciatore a salire sul mound del Kennedy di Milano, in occasione di un Europeo. Appeso il guantone al chiodo, la Fortitudo ritirò la sua casacca numero 8 e la Fibs nel 1982 gli consegnò il Diamante d'oro alla carriera. Le esequie saranno martedì 31 luglio.