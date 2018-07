Giochi Mediterraneo: Italvolley è d'oro

Ha un epilogo d'oro, l'avventura italiana ai XVIII Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018.

Merito dell'Italvolley maschile che, nella Tarraco arena Plaça, in quella che un tempo era la Plaza de Toros cittadina, ha battuto in finale i padroni di casa della Spagna per 3-1 (25-22, 25-17, 33-35, 25-23), conquistando l'ultima medaglia in palio per la delegazione azzurra. L'oro vinto dalla giovane rappresentativa allenata da Gianluca Graziosi consente all'Italia di toccare quota 156 medaglie (56 ori, 55 argenti, 45 bronzi) e di chiudere in testa al medagliere, come accaduto anche nelle ultime tre edizioni (Almeria 2005, Pescara 2009, Mersin 2013). A sfilare come portabandiera azzurro, nella cerimonia di chiusura in programma stasera nel Nou Estadi, sarà proprio il capitano dell'Italvolley, Luca Spirito: alfiere di una delegazione che, ancora una volta, guarda tutti dall'alto.