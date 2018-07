Chiusi Giochi Mediterraneo, Italia top

Medaglie, gioie, delusioni, lacrime ed emozioni. Tarragona saluta i 18/i Giochi del Mediterraneo, mentre le immagini più significative di questa avventura catalana vengono proiettate sugli schermi dell'Estadi Club Gimnàstic, nel corso della cerimonia di chiusura andata in scena questa sera. E ancora una volta, come accade ormai da Almeria 2005, l'Italia chiude il medagliere in testa, forte delle sue 156 medaglie (56 ori, 55 argenti, 45 bronzi): troppe per essere raggiunta dai padroni di casa della Spagna, fermi a 122 (38 ori, 40 argenti, 44 bronzi); un abisso impossibile da risalire per la Turchia, terza a 95 (31-25-39). "La conferma dell'Italia al vertice del medagliere mi riempie d'orgoglio - ha twittato il Presidente del Coni Giovanni Malagò, che non ha fatto mancare il suo supporto agli atleti nella visita di inizio settimana -. Il mio ringraziamento vada a tutti voi, cari Azzurri, per avere onorato alla grande questo impegno sportivo".