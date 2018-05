Open Italia, Karlsson: "E' un onore"

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Robert Karlsson è uno dei protagonisti annunciati della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf in programma da domani a domenica al Gardagolf & Country Club di Soiano del Lago (Brescia). Scelto da Thomas Bjorn come uno dei 5 vicecapitani della spedizione europea alla prossima Ryder Cup (28-30 settembre a Parigi), il campione svedese ha portato il proprio saluto durante la cerimonia d'apertura della "The 2nd Junior Road to The 2022 Ryder Cup". La sfida tra i migliori talenti Under 12 e 14 del Team Italia e del Team Lombardia" che anticiperà, insieme alla Rolex Pro-Am, la 75/a edizione della massima manifestazione nazionale di golf. "Sono davvero felice di essere qui - ha dichiarato Karlsson - all'interno di uno scenario meraviglioso e in questo Paese così bello che vanta grandi golfisti come i fratelli Molinari e Matteo Manassero".