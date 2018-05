Manassero "Bello giocare in casa"

(ANSA) - SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 30 MAG - "E' sempre un'emozione tornare qui. Non vediamo l'ora di scendere in campo". Matteo Manassero e Nino Bertasio sono tra gli azzurri più attesi della 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf che scatterà domani al Gardagolf & Country Club di Soiano del Lago.

Cresciuti sportivamente parlando nel club lombardo, i due atleti durante la conferenza stampa di presentazione non hanno nascosto la propria emozione nel giocare un torneo così importante davanti al proprio pubblico. "Il campo è molto bello - rivela Manassero - e offre la possibilità di giocare in maniera aggressiva. Bisognerà però avere molta attenzione sul green.

Voglio trovare maggiore continuità". Sulla stessa lunghezza d'onda Bertasio: "L'obiettivo è quello di essere più regolare dal tee. Spero in un'ottima stagione".