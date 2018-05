Golf: ecco l'Open d'Italia, Molinari sogna il tris

Lo spettacolo di un campo, quello del Gardagolf, vestito a festa. Con i big pronti a recitare la parte dei fenomeni ed i giovani a colorare di sorrisi e passione un evento super. A Soiano del Lago scatta la 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf (31 maggio - 3 giugno), torneo dell'European Tour, con Francesco Molinari reduce dal trionfo nel BMW PGA Championship che dopo i successi 2006 e 2016 sogna una storica tripletta per centrare anche la 6/a vittoria sull'European Tour. E realizzare imprese mai riuscite prima a nessun giocatore azzurro. "Spero di avere una chance per il titolo ma ai record - ha dichiarato l'azzurro - non penso. Quella di Wentworth è stata una bella emozione, sarebbe bello giocare la Ryder Cup di Parigi ma prima ci sono da affrontare 3 major e molti tornei importanti come questo".

In Lombardia tra le star anche Tyrrell Hatton, campione in carica. "E' bello - le rivelazioni dell'inglese - tornare qui da defending champion. Non conosco bene il campo ma dovrò abituarmi presto. Sarà una settimana intensa". Sono 14 i giocatori azzurri pronti a difendere il tricolore. A fare gli onori di casa Matteo Manassero e Nino Bertasio: "E' fantastico - concordano i due - giocare nel campo in cui siamo cresciuti. Questo green permette un gioco aggressivo. L'obiettivo di entrambi è quello di giocare in maniera più regolare". Qualche problema fisico, però, per Bertasio e Renato Paratore, costretti a saltare la Rolex Pro-Am perché non al meglio (entrambi dovrebbero prendere regolarmente parte alla gara).

Dopo le vittorie del 2000 e del 2002 punta al triplete anche Ian Poulter. "Torno a giocare - le dichiarazioni del britannico - dove ho vinto la mia prima gara da professionista. Spero nella vittoria ma il tris non rappresenta certo un'ossessione". In campo, nel secondo torneo stagionale delle Rolex Series, 20 fra i migliori 100 giocatori al mondo. In una rassegna che per il secondo anno consecutivo metterà in palio un montepremi da 7 milioni di dollari. La gara di "Chicco" Molinari inizierà alle 8:40 dal tee della buca 10. L'azzurro giocherà al fianco del britannico Ross Fisher e del belga Thomas Pieters. I riflettori sono tutti puntati sul piemontese, che al Gardagolf (dov'è presente anche il trofeo ufficiale della Ryder Cup) vuole scrivere una nuova pagina di storia diventando il giocatore italiano di golf più vincente di sempre.