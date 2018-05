Superbike, vince ancora Van der Mark

Nuovo successo, dopo quello di ieri (il primo di un olandese in Superbike), per Michael Van der Mark che, in sella a una Yamaha, si è imposto in gara-2 del Gp d'Inghilterra del Mondiale Superbike. Al secondo posto il 21enne turco Toprak Razgatliouglu, che ha corso con una Yamaha del team Puccetti che ha sede nel reggiano, terzo il leader del Mondiale Jonathan Rea, britannico della Yamaha.

Rea guadagna comunque ancora terreno su Chaz Davies e la Ducati, quinti al traguardo e adesso a -64 punti dalla vetta.

Niente da fare per Marco Melandri, solo undicesimo sull'altra Rossa. Prossimo appuntamento fra due settimane a Brno, nella Repubblica Ceca.