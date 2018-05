Pallanuoto: Pro Recco vince 32/o scudetto

La Pro Recco Pallanuoto batte 8-5 Brescia nella giornata conclusiva Final Six al 'Caldarella' di Siracusa e conquista il 32esimo scudetto, il tredicesimo tricolore consecutivo. Un altro successo importante per i liguri che hanno chiuso metà gara in vantaggio 4-1 e poi hanno saputo gestire il ritorno dei bresciani senza mai mettere a rischio la vittoria finale. Adesso per la Pro Recco appuntamento alla Piscina Sciorba di Genova dal 7 al 9 giugno quando si svolgerà la Final 8 di Champions.