Premi Ussi a Monchi e Di Francesco

Parata di sportivi al Circolo Canottieri Aniene, dove è andata in scena la tradizionale kermesse di fine stagione con i premi Ussi Roma. I grandi rappresentanti del mondo dello sport e in particolare del calcio della Capitale, premiati dall'Unione stampa sportiva assieme ai giornalisti che ne hanno raccontato le gesta o si sono distinti per l'impegno nello sport. Il premio Ussi Roma 2018 è andato al ds della Roma, Monchi. Il premio 'Limone' è stato assegnato a Cengiz Under e un riconoscimento è andato anche a Eusebio Di Francesco.

È stata poi la volta dei riconoscimenti ai giornalisti. Uno, 'Golf: passione e competenza', è stato consegnato dall'Ussi a Luigi Contu, direttore dell'Ansa, premiato direttamente dal presidente della Federgolf, Franco Chimenti. Premiati anche Franco Melli e il capo della redazione sportiva dell'Ansa, Piercarlo Presutti. Infine, premio 'Giorgio Tosatti' a Giampiero Galeazzi, il riconoscimento per i Giovani ad Andrea Luchetta di Rai Sport e premio Fotografi a Marco Rosi.