La Targa Florio torna ad un siciliano

Andrea Nucita ha vinto la 102^ Targa Florio, sesto siciliano nella storia della corsa automobilistica più antica del mondo, secondo nella versione rally della gara e dopo 8 anni dall'ultima vittoria di un siciliano.

Nucita ha vinto un'edizione memorabile della Targa Florio, dove c'erano tutti i migliori nomi e le squadre più in vista del rallismo italiano, un'edizione dai grandi numeri, seguita da un pubblico particolarmente numeroso ed una competizione difficile, insidiosa e con un esito incerto fino all'ultimo.

La Delegazione Regionale ACI Sport Sicilia esprime il proprio orgoglio verso il pilota del Team Phoenix di santa Teresa Riva, attraverso il Delegato Armando Battaglia e e tutti i componenti della Delegazione. Complimenti ai quali si aggiunge Daniele Settimo, come sportivo siciliano e come Presidente della Commissione rally dell'Automobile Club d'Italia. "Vincere la Targa Florio non è impresa comune ed Andrea la ha riportata in Sicilia dopo molti anni'' ha dichiarato Battaglia.