Golf: Wells Fargo, trionfa Jason Day

(ANSA) - CHARLOTTE (USA), 7 MAG - Jason Day domina e vince il Wells Fargo Championship di golf. Secondo successo stagionale sul PGA Tour per l'australiano, che lo scorso gennaio aveva già conquistato il Farmers Insurance Open alla sesta buca del play-off contro Alex Noren. A Charlotte l'ex n.1 al mondo ha chiuso il torneo in 272 (69 67 67 69, -12) con due colpi di vantaggio sugli americani Aaron Wise e Nick Watney (entrambi 2/i a -10). Buona la prova di Francesco Molinari, 16/o al fianco di Rory McIlroy (-3). Mentre Justin Thomas ha concluso al 21/o posto (-2) ed è stato costretto a rimandare l'appuntamento con la leadership mondiale occupata da 64 settimane da Dustin Johnson. Sul percorso del Quail Hallow Club solo 55/o Tiger Woods (+2), che dopo un terzo giro show ha ritrovato le difficoltà dei primi due giorni di gara. Dopo un 2017 caratterizzato dalla malattia della madre, qualche infortunio e la nascita del terzo figlio, Day conquista la seconda vittoria stagionale. E adesso il 30enne di Beaudesert non vuole più fermarsi.