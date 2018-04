Atletica: Roma Appia run con vista derby

Domenica, con partenza alle 9 dallo stadio delle Terme di Caracalla, si disputerà la 20/a Roma Appia run, la corsa podistica organizzata dall'Acsi, con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Parco Regionale dell'Appia antica e Parco archeologico dell'Appia antica. Quest'edizione della corsa podistica, la sola a disputarsi su ben cinque pavimentazioni diverse (asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla), si annuncia da record. Per tutti i ritardatari sono a disposizione gli ultimissimi pettorali per la 13 km e la 4 km. La grande novità del 2018 è rappresentata dalla Roma derby run, grazie a un assist involontario offerto dal campionato di calcio. Domenica, infatti, è in programma Lazio-Roma e quale occasione migliore per iniziare la sfida tra tifosi romani, correndo sul percorso dell'Appia antica? Il primo che taglierà il traguardo con addosso una maglia della Roma o della Lazio vincerà l'ambito trofeo della Roma derby run.