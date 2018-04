Masters, "hole in one" del 15enne Gary Nicklaus IL VIDEO

L'82/a edizione del Masters è pronta a regalare il suo show. Ma lo spettacolo andato in scena nel "par 3 contest" vinto da Tom Watson ha già dispensato emozioni a non finire. Su tutte la "hole in one" imbucata da Gary Nicklaus - nipote del celebre Jack, "l'Orso d'oro del golf" che con 6 trionfi detiene il record di successi ad Augusta - che ha suscitato l'entusiasmo di tutto il mondo del golf. Buon sangue non mente, verrebbe da dire. Con Gary Nicklaus che all'ultima buca della gara di esibizione che precede il Masters ha sfoderato un colpo incredibile che ha scatenato l'emozione non solo di tutti i presenti ma anche del nonno. Che al termine dell'evento ha elogiato il nipote. "Mi ha regalato - ha dichiarato l'ex campionissimo americano - una giornata davvero speciale".

GUARDA LA BUCA IN UN SOLO COLPO DI NICKLAUS