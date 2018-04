Boxe: Joshua re dei massimi anche Wbo

Dopo soli 21 combattimenti, il pugile inglese di origini nigeriane Anthony Joshua è campione mondiale dei pesi massimi in tre diverse cinture. E finalmente sa anche cosa vuol dire arrivare alla 12/a ripresa. Frustrato dai movimenti dl neozelandese di origini samoane Joseph Parker e dagli interventi dell'arbitro Giuseppe Quartarone, Joshua ha dovuto attendere la decisione dei giudici per aggiungere la cintura Wbo ai suoi titoli Wba e Ibf. Vittoria che non è mai stata comunque in dubbio, con due giudici che l'hanno assegnata a Joshua per 118-110 e l'altro per 119-109. Per Parker si tratta della prima sconfitta in 25 combattimenti, mentre per Joshua è la 21/a vittoria consecutiva.