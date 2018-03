Atletica: la Milano Marathon compie 18 anni

Compie 18 anni la Milano Marathon, la corsa competitiva lungo un circuito cittadino di 42 chilometri, e per questa edizione punta a dare l'assalto alla barriera delle 2h07', per entrare nella élite mondiale delle dieci maratone più veloci. L'evento, che si terrà domenica 8 aprile con iscrizioni aperte fino al 4, è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il tempo del vincitore della passata edizione (2h07'13'') è stata la miglior prestazione di sempre sul suolo italiano. Continua, per il secondo anno consecutivo, la partnership tra la maratona ed EA7 Emporio Armani che ha realizzato le magliette, con una immagine stilizzata del Duomo. Alla competizione, che partirà da corso Venezia alle 9, parteciperanno due punte di diamante che possono vantare un tempo di accredito di assoluta eccellenza: 2h04'44'' per Seifu Tura tra gli uomini, 2h19'34'' (10° tempo all-time) per Lucy Kabuu tra le donne.