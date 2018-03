Atletica: Maratona Roma record

Dai Fori Imperiali ai Fori Imperiali. Partenza e arrivo. Ma durante il percorso un viaggio nella storia di 42 km, attraverso i secoli e le religioni e toccando luoghi patrimonio dell'Umanità oltre a San Pietro, la Sinagoga e la Moschea. In un abbraccio di più di 14mila persone che correranno la 24esima Maratona di Roma l'8 aprile 2018. L'evento sportivo di interesse internazionale è stato presentato nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, con una novità: il villaggio dello sport non sarà più all'Eur ma all'interno del Rome Convention Center, la Nuvola di Fuksas. Gli iscritti alla maratona sono 14.100, dei quali 7.670 italiani e 6.430 provenienti da 130 nazioni. Numeri che fanno di questa manifestazione l'evento con il maggior numero di runner. Accanto alla gara competitiva, anche quest'anno i non atleti si potranno cimentare nella Fun Run di 5 km con arrivo all'interno del Circo Massimo.