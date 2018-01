Nba: ok New York e Lakers, bene Toronto

Sette le partite disputate la scorsa notte nel campionato Nba di basket. Vittoria esterna di misura (117-115) per i New York Knicks sugli Utah Jazz. Miglior realizzatore dell'incontro la guardia di New York Tim Hardaway jr, che ha realizzato 31 punti. Vincono anche i Los Angeles Lakers, trascinati da Jordan Clarkson (33 punti), che piegano gli Indiana Pacers 99-86. I Washington Wizards passano sul parquet dei Detroit Pistons per 122-112, grazie ai 26 punti di Bradley Beal e Kelly Oubre. i Memphis Grizzlies non hanno avuto difficoltà a regolare i Sacramento Kings (106-88) mentre i Phoenix Suns hanno vinto in trasferta 108-100 sui Denver Nuggets. Vittorie interne infine per Toronto Raptors (86-83 sui San Antonio Spurs) e Brooklyn Nets (101-95 sui Miami Heat).