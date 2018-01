Italia team: Malagò, non come calcio

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "A memoria non ricordo un week-end così vincente: risultati meravigliosi, in discipline diverse, sia uomini come Pellegrino e Noeckler che donne come Goggia, Brignone, Fanchini, Fontana e Valpecina. Sono orgoglioso di tutti loro, questi risultati sono da ripetere in Corea. Questo è uno spettacolo ben diverso da quello che sta proponendo il calcio". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presente al Forum di Assago per il posticipo tra EA Milano e Reyer Venezia.