Europei Short Track: Fontana oro Overall

Nuovo successo azzurro agli Europei di Short Track a Dresda. Arianna Fontana ha conquistato il titolo europeo 'Overall', davanti all'altra italiana Martina Valcepina, al termine della gara dei 3.000 metri vinta dalla russa Sofia Prosvirnova. Alla Superfinal sui 3000 metri per la classifica Overall, sfida tra le migliori otto di questi campionati, si era arrivati con Martina Valcepina in testa con 69 punti e la Fontana seconda a 63, ma nella classifica finale le posizioni si sono invertite.

La prova è stata vinta dalla Prosvirnova (che chiude quindi al terzo posto nella graduatoria generale, con 49 punti) davanti alla Fontana, arrivata a 84 punti e quindi campionessa continentale in virtù del settimo posto della Valcepina, secondo nell'Overall con 70. Quindi oro e argento per l'Italia, e per la portabandiera dell'Italia a PyeongChang è il settimo titolo europeo.

La 27enne ha conquistato anche la medaglia d'oro nella gara dei 1.000 metri donne, precedendo l'olandese Suzanne Schulting (argento) e la tedesca Anna Seidel (bronzo). L'altra azzurra Martina Valcepina, vincitrice ieri di due ori, è caduta nella finale B.