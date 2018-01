Vittoria di Van Beveren e Loeb nella 4/a tappa della Dakar

Adrien Van Beveren ha firmato una giornata perfetta. Il francese della Yamana ha vinto la speciale ed è balzato in testa alla classifica, scalando ben 7 posizioni.

La tappa ha visto il ritiro di Sam Sunderland. Nella caduta il pilota KTM si è procurato una lesione alla schiena ed è stato elitrasportato all'ospedale di Lima. Yamaha ha centrato una doppietta con Xavier de Soultrait, mentre Matthias Walkner ha chiuso terzo. Nelle auto tripletta Peugeot con Sébastien Loeb davanti a Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. É stato un incubo per Nasser Al-Attiyah che si è fermato due volte, perdendo quasi un'ora. Da segnalare anche il ritiro dello Special Two, André Villas Boas. Giornata dolce amara per gli italiani sulla Dakar.

La soddisfazione per il fantastico 5° posto di Eugenio Amos si è trasformata in amarezza per il ritiro dell'equipaggio di Stefano Marrini e Maurizio Nassi per rottura al motore. Nelle moto, Alessandro Botturi continua la sua corsa regolare e ha chiuso 23° a 20'20" da Van Beveren.