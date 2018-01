Atletica, big azzurri pronti per indoor

Mancano poche settimane all'esordio al coperto dei big azzurri del salto, - Gianmarco Tamberi, Alessia Trost, Marco Fassinotti e Silvano Chesani - in raduno fino al 15 gennaio a Potchefstroom, in Sudafrica. Il 2018 ha come appuntamento principale i Mondiali Indoor di Birmingham (1-4 marzo) e prima di allora il poker di saltatori dovrebbe essere riunito in due occasioni: nel meeting slovacco di Banska Bystrica, il 6 febbraio, e agli Assoluti indoor di Ancona, il 17 e 18 febbraio. Il bronzo olimpico e oro europeo del salto triplo Fabrizio Donato potrebbe scendere in pedana l'8 febbraio a Madrid e agli Assoluti, dove andrà alla caccia del suo dodicesimo titolo italiano al coperto. Sarà invece fulminea la stagione indoor del talento dello sprint azzurro Filippo Tortu, che ha in programma un'unica uscita agonistica, venerdì 26 gennaio a Berlino, prima di tornare a preparare le gare all'aperto.