Giochi invernali di PyeongChang, Malagò: 'Sport ha fatto miracolo'

"C'era il punto interrogativo sull'atmosfera politica che si sarebbe respirata in Corea, ma sembra che lo sport abbia fatto un miracolo: tutte le nubi si sono dissipate e dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport. Questa è la conferma di un linguaggio universale". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando alla presentazione del palinsesto Rai alle prossime Olimpiadi invernali di PyeongChang, riferendosi al ritorno al dialogo tra le due Coree.



"Le Olimpiadi sono Olimpiadi, se c'è la Rai sono una cosa, se non c'è sono un'altra. Oggi certifichiamo questa collaborazione che ci dà una visibilità e una forza con numeri che per noi sono fondamentali", ha spiegato il numero 1 del Coni. "In tanti disquisiscono su quello che è servizio pubblico - ha specificato Malagò -: le Olimpiadi sono al primissimo posto di un servizio pubblico, sportivamente e non sportivamente parlando. Specie per quelle discipline che nell'arco dei quattro anni fanno fatica a salire alla ribalta quanto a popolarità". Il capo dello sport italiano ha quindi concluso anticipando che "prima di partire per la Corea del Sud - le sue parole - ci sarà un'altra sorpresa che integrerà il nostro pannello con un'altra azienda da inserire tra i nostri partner, che per noi sono il valore aggiunto, ciò che ci consente di integrare i finanziamenti pubblici. La loro scelta di convergere sul Coni nasce dalla nostra credibilità, la nostra immagine, la nostra storia e i risultati, il nostro comportamento morale ed etico, ma soprattutto di quanto siamo in grado di far vedere quanto sappiamo fare".