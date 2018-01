40/a Dakar, domani al via da Lima

Saranno 337 gli equipaggi al via della 40ma Dakar che partirà domani da Lima (Perù). Sarà come sempre una gara durissima e emozionante e, si spera, senza vittime, visto che negli ultimi anni tante volte si sono verificati gravi incidenti. Il percorso alternerà tratti sabbiosi fra le dune, sterrati, altipiani e montagne, mettendo a dura prova la resistenza fisica dei piloti e quella dei mezzi meccanici, sollecitati ad affrontare le più diverse condizioni stradali e climatiche. "Abbiamo studiato un percorso da sogno e sofferenza, come da tradizione" ha detto il ds Marc Coma che da pilota ha vinto 5 volte la Dakar. Le prime 5 tappe in Perù, poi si passa in Bolivia, quindi in Argentina, arrivo a Cordoba il 20 gennaio.

In gara 190 fra moto e quad, 105 auto e 42 camion. I piloti sono 525 e dovranno percorrere 14 tappe per quasi 9mila km. In gara anche 9 italiani nelle moto. Nella sezione auto anche l'allenatore di calcio (ex Porto e Chelsea) Andre Villas Boas, con una Toyota.