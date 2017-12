Atletica: We run Rome al keniano Kibet

Il keniano James Kibet, con il tempo di 29'03'', ha vinto la settima edizione della We Run Rome, corsa su strada di 10 km svoltasi nel centro di Roma. Il marocchino Jaouad Tougane si è piazzato secondo davanti agli italiani Stefano La Rosa e Daniele Meucci. Nella gara femminile, a tagliare per prima il traguardo la polacca Karolina Nadolska (33:35), che ha anticipato di un soffio l'italiana Sara Dossena.

Quarta un'altra azzurra, Sara Brogiato. Tra i diecimila partecipanti alla corsa - disputata tra le Terme di Caracalla e il Circo Massimo, piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo - molti arbitri dell'Aia. Tra questi, Francesco Fourneau, fresco di esordio in serie A in Benevento-Chievo.