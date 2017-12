Rugby: Brunel nuovo allenatore Francia

Guy Noves non è più il ct della nazionale francese di rugby. Lo ha annunciato il presidente della federazione, Bernard Laporte, precisando che al suo posto è stato assunto l'ex ct azzurro Jacques Brunel, dal 2001 al 2007 assistente allenatore della selezione del suo paese prima di darsi all'attività di club (con il Perpignan ha vinto il titolo francese nel 2009) e poi guidare l'Italia dal 2012 al 2016.

Brunel, conosciuto in patria anche come produttore d vini, esordirà alla guida della Francia il 3 febbraio nel match della prima giornata del 6 Nazioni a Parigi contro l'Irlanda. Il 23 ci sarà invece la sfida, in notturna, con l'Italia, al Velodrome di Marsiglia, per il terzo turno del torneo: sarà la prima volta che la Francia giocherà una partita del 6 Nazioni in una città che non sia Parigi.