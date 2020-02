Apre Fortuna-Hertha

Settimana trionfale per il calcio tedesco, tornato protagonista coi successi di Bayern, Dortmund e Lipsia. Il Bayern ha travolto il Chelsea e ora deve rafforzare la sua leadership in Bundesliga in casa dell'alterno Hoffenheim pur in assenza di Lewandowski. I bavaresi cercheranno di approfittare del big match che oppone il Lipsia (vincitore fuori col Tottenham) al Leverkusen. Turno facile per il Dortmund e il Moenchengladbach

Il quadro della 24/ma giornata