Italia-Russia

Saranno Fabio Fognini e Stefano Travaglia gli alfieri azzurri nella prima edizione della Atp Cup, il nuovo torneo di tennis per nazioni che prenderò il via il 3 gennaio in Australia e che di fatto apre la stagione del tennis mondiale.

Gli altri italiani convocati sono Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi e Simone Bolelli. Assente Matteo Berrettini per una recente indisposizione fisica. La squadra azzurra è nel girone D con Russia, Usa e Norvegia. La prima sfida è in programma a Perth il 3 gennaio, Fognini e Travaglia affronteranno la Russia di Medvedev e Khacianov; il secondo incontro si svolgerà il 5 contro la Norvegia di Ruud e Durasovic, infine la terza sfida, con gli Usa si disputerà il 7 gennaio e gli azzurri troveranno di fronte Isner e Fritz. Il 32enne Fognini è il numero 12 della classifica mondiale. Il 28enne Travaglia è marchigiano e attualmente occupa la posizione n. 84 del ranking.