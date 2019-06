Al via la Serie A

La Serie A di calcio femminile prenderà il via il 14 settembre e terminerà il 16 maggio 2020. La finale di Supercoppa italiana tra Juventus campione d'Italia e Fiorentina Women's, che sarà giocata il 26 ottobre. La Serie B prenderà il via il 15 settembre per concludersi il 17 maggio, la Coppa Italia inizierà domenica 29 settembre per le squadre cadette (le squadre di Serie A dall'11 dicembre) con la finale fissata il 17 maggio.