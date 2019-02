Sorteggio 'Finali'

Con le 12 squadre vincitrici della fase di qualificazione, si è completato il lotto delle squadre protagoniste delle Finali di Coppa Davis 2019 (prima edizione della manifestazione con il nuovo format), in programma alla "Caja Magica" di Madrid dal 18 al 24 novembre. Australia, Giappone, Kazakhstan, Germania, Serbia, Canada, Olanda, Russia, Cile, Colombia, Belgio e Italia si vanno dunque ad aggiungere alle sei squadre qualificate di diritto per la fase finale: Croazia, Francia, Spagna e Usa (semifinaliste dell'edizione 2018) oltre ad Argentina e Gran Bretagna (wild card). Il sorteggio per definire i gironi della fase finale del World Group si svolgerà il 14 febbraio: le 18 nazioni rimaste saranno divise in 6 gironi da tre. Le due finaliste dell'ultima edizione, Francia e Croazia, e le quattro meglio classificate nel ranking saranno teste di serie.