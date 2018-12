Al via con Felipe Massa

Sfida nel deserto tra Felipe Massa ed il falco pellegrino. La racconta il video di lancio del Mondiale di Formula E, al via il 15 dicembre in Arabia Saudita. L'animale più veloce del mondo, capace di raggiungere in picchiata i 350 chilometri l'ora, ha preso di mira una preda inusuale, grazie a un'esca attaccata al telaio della rivoluzionaria monoposto Gen2.

A tutta velocità per la prima volta in una monoposto di Formula E, 90 chilometri a Sud Est del Sito Patrimonio dell'Unesco a Ad Diriyah, gli specchietti di Massa incombevano sugli artigli del falco pellegrino. "E' stata un'esperienza incredibile gareggiare contro l'animale più veloce della terra - ha commentato Massa, pilota del Team Venturi - è qualcosa che non dimenticherò facilmente. Mi ha particolarmente colpito il fatto che l'idea della competizione sia partita dai fan, Formula E li ha ascoltati ed ha accettato la sfida. Non vedo l'ora di tornare ad Ad Diriyah e iniziare a competere".