Under 21: Italia-Germania

Prosegue la serie di amichevoli dell'Italia Under 21 in vista del Campionato Europeo del giugno prossimo. Lunedì 19 novembre, alle 18.30, lo stadio 'Città del Tricolore' di Reggio Emilia ospiterà la sfida con la Germania, un test che seguirà l'amichevole con l'Inghilterra in programma giovedì 15 novembre a Ferrara.