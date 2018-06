Al via la Serie A

Serie A al via il 19 agosto: la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione, confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata e' prevista il 26 maggio, tre i turni infrasettimanali, tra i quali spicca il 26 dicembre (le altre sono il 26 settembre e il 3 aprile 2019): dopo lo spostamento della pausa invernale ai primi di gennaio, confermata anche quest'anno (campionato fermo il 6 e il 13 gennaio), e' la prima volta di un 'boxing day' all'inglese. La finale di Coppa Italia si giochera' il 25 aprile, col primo turno eliminatorio fissato al 29 luglio. Quattro le pause per gli impegni della nazionale: il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo. La Supercoppa italiana si giochera' a gennaio, in data ancora da definire.