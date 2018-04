Test Napoli-Liverpool

Il 4 agosto il Napoli affronterà il Liverpool in una partita amichevole all'Aviva Stadium di Dublino. Il match precampionato è stato ufficializzato oggi dal Napoli e si svolgerà alle 19 italiane. L'amichevole era stata anticipata dal presidente azzurro De Laurentiis la scorsa settimana: "Faremo una partita di grande prestigio contro una delle squadre più forti d'Europa. Sicuramente un grande spettacolo in preparazione della prossima stagione". I biglietti della gara saranno messi in vendita online da venerdì 27 aprile dalle 12.