Ancora un duello Conte-Mourinho

Sarà il Chelsea di Antonio Conte ad affrontare il Manchester United di José Mourinho nella finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, il 19 maggio a Wembley. La sfida fra i due tecnici aggiungerà quindi un pizzico di 'pepe' in più a una sfida già di per sé affascinante. Ieri lo United si era qualificato a spese del Tottenham, oggi è toccato ai Blues londinesi, che con le reti di Giroud e Morata hanno battuto per 2-0 il Southampton. Nel dopopartita Conte, intervistato da Fox Sports, ha parlato della possibilità di chiudere la stagione con un trofeo battendo un rivale del calibro di Mourinho. "Parti sempre con l'ambizione di vincere qualcosa di importante - ha spiegato -. A volte ci riesci, altre volte no per tanti motivi.

Arriviamo in finale per la seconda volta consecutiva, e sapete quanto sia dura arrivare in finale in FA Cup. Lo United ha qualcosa in più di noi ma vogliamo cercare di ribaltare il pronostico, anche se non sarà semplice".