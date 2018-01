Patriots e Eagles si sfidano per il titolo

I Philadelphia Eagles sfidano i New England Patriots a Minneapolis nella 52/a edizione del Super Bowl, la finalissima del campionato di football americano. Nelle due finali di Conference i Patriots, campioni in carica e vincitori di due degli ultimi tre Super Bowl, hanno battuto i Jacksonville Jaguars per 24-20 mentre gli Eagles hanno nettamente avuto la meglio dei Minnesota Vikings per 38-7. Se i Patriots - guidati dal famoso quarterback Tom Brady - dovessero vincere, eguaglierebbero il record di 6 vittorie dei Pittsburgh Steelers.