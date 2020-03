Coe: 'Presto per decidere su Tokyo 2020 mancano 4 mesi'

"Tokyo 2020? Non cè bisogno di prendere decisioni affrettate, quando ci sono ancora quattro mesi di tempo".

Intervistato dalla Bbc, il numero uno dell'atletica mondiale, Sebastian Coe, parla dell'eventualità che l'Olimpiade possa venire rinviata a causa del Coronavirus. "Tutto è possibile - aggiunge il 2 volte campione olimpico dei 1500 -, e se bisognerà 'aggiustare' le date lo faremo. Tutto cambia continuamente, la situazione è in perenne divenire ma certo questa non è una decisione che può essere presa sul momento. Cerchiamo di regolarci in base alle informazioni, che però non sono troppe".