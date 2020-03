++ Fonseca, non ha senso fermare la A e giocare in Europa++

"C'è una cosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Ritengo che in questi giorni si prenderanno decisioni molto importanti e che non debbano essere prese solo dalle rispettive leghe, ma debbano essere prese insieme all'Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi disputare Valencia-Atalanta, per esempio. Il coinvolgimento dell'Uefa sarà molto importante per tutti i campionati". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sull'impatto dell'emergenza coronavirus nel mondo del calcio italiano e continentale.

L'allenatore portoghese, intervistato dall'agenzia iberica Efe in vista dell'impegno dei giallorossi negli ottavi di Europa League in casa del Siviglia (a porte chiuse per l'emergenza coronavirus), ha spiegato che in campo "ci saranno due squadre con idee di gioco molto offensive che cercheranno di dominare il gioco. Conosco molto bene Lopetegui, è stato il mio successore al Porto ed è una persona e un allenatore che ammiro molto. Il Siviglia viene da buoni risultati e la Roma è in un buon momento e motivata. Giocheremo senza paura, ma con rispetto". La Roma, tuttavia, al momento è in contatto con l'Uefa visto che ancora non sa bene come sarà organizzata la trasferta in Spagna dopo che il governo spagnolo ha vietato tutti i voli diretti dall'Italia da domani e fino 25 marzo.