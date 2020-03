Europa League: Inter punta Getafe, ma gara è in bilico

L'Inter guarda all'Europa per provare a rialzarsi dopo il ko con la Juventus, ma senza la certezza di poter scendere in campo. La sfida di giovedì contro il Getafe in Europa League resta in bilico, visto il blocco dei voli da e verso l'Italia da parte del governo spagnolo per limitare la diffusione del coronavirus.

L'Uefa è in contatto con il governo iberico per garantire una deroga per quanto riguarda le squadre impegnate nelle competizioni continentali. Intanto Angel Torres, presidente del Getafe, ha già spiegato cosa potrà succedere: "Si giocherà? Il governo ha emesso un decreto che ci sembra buono, vedremo cosa dirà il governo italiano. Se dirà lo stesso, non saremo in grado di viaggiare e la partita sarà annullata o rinviata", le parole del numero 1 del club iberico. "Manca ancora la decisione definitiva, l'Uefa non ha detto nulla, siamo in contatto ma entro oggi deve decidere - ha proseguito, come riporta Marca -. Paura del viaggio? Non c'è paura, ci sono responsabilità e cautela. Il virus c'è anche a Madrid, non è necessario andare in Italia".

Una decisione la attende anche l'Inter, con l'Uefa che spinge per giocare. I nerazzurri si preparano intanto alla sfida con un cambio di prospettiva verso l'Europa League: da "fastidio" durante la settimana a unico obiettivo, quantomeno nelle prossime settimane considerando che la Serie A è ferma. Motivo per cui Conte sembra intenzionato a schierare i titolari per la gara di giovedì a San Siro, sempre a porte chiuse. Niente turnover, quindi, seppur qualche cambio rispetto a domenica potrebbe esserci nella formazione che partirà dal 1', con Eriksen e Sanchez che si candidano ad una maglia da titolare. Ancora out Sensi, sulla via del recupero ma non disponibile per giovedì così Moses.