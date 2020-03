Serie A: le nuove date della 27/a e 28/a giornata

Le nuove date dei recuperi delle partite del campionato di calcio di Serie A hanno costretto la Lega di categoria a rimodulare il calendario. Di seguito ecco le partite della 27/a giornata e 28/a giornata.

27/a giornata:

- Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli alle 18,30 (Sky) Bologna-Juventus alle 20,45 (Sky)

- Sabato 14 marzo

Spal-Cagliari alle 15 (Sky) Genoa-Parma alle 18 (Sky) Torino-Udinese alle 20,45 (Dazn)

- Domenica 15 marzo

Lecce-Milan alle 12,30 (Dazn) Atalanta-Lazio alle 15 (Sky) Fiorentina-Brescia alle 15 (Dazn) Inter-Sassuolo alle 18 (Sky) Roma-Sampdoria alle 20,45 (Sky).

28/a giornata:

- Venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina alle 20,45 (Sky)

- Sabato 21 marzo

Brescia-Genoa alle 15 (Sky) Sampdoria-Genoa alle 18 (Sky) Juventus-Lecce alle 20,45 (Dazn)

- Domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona alle 12,30 (Dazn) Cagliari-Torino alle 15 (Sky) Napoli-Spal alle 15 (Sky) Udinese-Atalanta alle 15 (Dazn) Milan-Roma alle 18 (Sky) Parma-Inter alle 20,45 (Sky).



Resta ancora in sospeso la data di Inter-Sampdoria che, secondo il comunicato della Lega di Serie A, verrà ristabilita nella prima data utile, in relazione agli impegni della squadra nerazzurra.

Per quanto riguarda Verona-Cagliari (25/a giornata) si giocherà mercoledì 18 marzo alle 15 (Dazn), mentre Atalanta-Sassuolo (Sky) e Torino-Parma (Sky) verranno disputate lo stesso giorno, ma con inizio alle 18,30.