Coronavirus: comitato 6 Nazioni, Italia-Inghilterra si gioca

Il Comitato organizzatore del Sei Nazioni, riunitosi oggi a Parigi per decidere sulla continuazione del torneo alla luce dell'emergenza Coronavirus, ha deciso che le partite in programma si giochino regolarmente nelle date previste. "A meno che i governi dei paesi interessati non intervengano, eventualità a cui dobbiamo essere preparati", ha precisato una portavoce. Ciò significa che, secondo il Board, Italia-Inghilterra del 14 marzo all'Olimpico di Roma si giocherà, tenendo presente che per questo match si va verso il tutto esaurito, anche a causa dell'addio all'azzurro del capitano Sergio Parisse e per via della presenza annunciata (ma ora in dubbio per via del virus) di ventimila tifosi inglesi. Sulla data in cui verrà recuperata Irlanda-Italia di sabato scorso, non disputata dopo il No del Ministero della salute irlandese, una decisione deve essere ancora presa. "Ma nei prossimi due giorni ci saranno importanti riunioni governative in tutti i paesi interessati, quindi vediamo cosa ne viene fuori", ha commentato la portavoce.