Serie A: Cagliari Roma, le formazioni

Stanca ma fiduciosa di poter ancora salvare la stagione raggiungendo il quarto posto in classifica che vale l'ultimo pass utile la prossima Champions League. La Roma di Paulo Fonseca arriva all'impegno in casa del Cagliari dopo aver superato il turno in Europa League col Gent ma, come sottolinea il tecnico giallorosso, senza aver "avuto tempo di recuperare da una partita difficile". "Il gruppo è stanco, ma ci siamo allenati bene e i ragazzi sembrano motivati e fiduciosi. In attacco giocherà Kalinic" aggiunge il portoghese senza specificare se Dzeko sarà in campo o riposerà. Chiarissimo invece sul tema legato ai rinvii disposti in Serie A per l'emergenza coronavirus: "Le autorità competenti stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile, e io mi fido di loro. Poi c'è la questione legata alla regolarità sportiva. E per non avere dubbi penso sia giusto che se non si gioca una partita si devono fermare tutte quante. Oppure devono giocare tutti, non so se a porte chiuse o a porte aperte". Alla trasferta in Sardegna la Roma arriva con decina di partite i più nelle gambe in stagione, ma per Fonseca "il numero di gare non è importante adesso, quello che è importante sono i tempi di recupero per la partita". Insomma, la Roma avrebbe gradito non poco poter disputare l'incontro lunedì.

Maran, contro la Roma servirà equilibrio - La Roma è avvisata: il Cagliari, dopo la sconfitta interna con il Napoli, sta cercando di ritrovarsi anche nei ritiri pre-partita. Contro i giallorossi domani alle 18 alla Sardegna Arena, i rossoblù ritrovano Rog, Nainggolan e Cacciatore. Ma senza lo squalificato Nandez e con il problema del nuovo stop di Ceppitelli, il mister sembra deciso a puntare sulla sua squadra tipo: "È una gara - anticipa senza svelare le possibili mosse - in cui servirà molto equilibrio". La Roma reduce dalla partita di Europa League non illude il tecnico: "Il passaggio di turno - spiega - dà morale e non fa sentire l'eventuale stanchezza. La Roma è una squadra solida come dimostra il fatto che è seconda dietro l'Atalanta per tiri subiti. Gioca molto sulle fasce e ha un ottimo reparto offensivo". Intanto dopo il ritiro di Coccaglio per la partita poi non disputata con il Verona è arrivato il bis dei giorni scorsi ad Assemini: "A Coccaglio abbiamo vissuto una situazione surreale - continua l'allenatore - ci siamo coricati convinti di dover giocare, ma poi non abbiamo capito più cosa si dovesse fare perché comunque mancava pur sempre la comunicazione della Lega. Peccato, eravamo molto carichi. Come lo siamo comunque ora in vista della partita della Roma".