Calcio: Mertens celebra record 'abbracciando' Hamsik

Un' elaborazione grafica con Dries Mertens e Marek Hamsik abbracciati, davanti al numero 121 esposto dai tifosi allo stadio. É così che l'attaccante belga celebra oggi sui suoi canali social ufficiali il gol al Barcellona segnato ieri con cui ha raggiunto Hamsik a quota 121 in vetta alla classifica dei bomber all time del Napoli.

Mertens scrive semplicemente "Hi Marek", come per salutare l'incontro al vertice della classifica con lo slovacco che gli aveva augurato di raggiungerlo al più presto. Nell'immagine domina l'azzurro delle maglie di Hamsik e Mertens ma sugli spalti spicca anche una bandiera del Belgio, che l'attaccante non dimentica e a cui l'attaccante si dedicherà a fine stagione per gli Europei: il gol di Mertens, infatti, viene celebrato anche dai quotidiani del suo Paese.

Su Instagram molti i commenti anche da colleghi di Mertens come Fabian Ruiz che ha commentato il post scrivendo "Ho visto Dries Mertens", prendendo in prestito il coro "Ho visto Maradona" che i tifosi del Napoli cantavano a Diego. "Complimenti vecio grande traguardo. Ti meriti tutto", scrive Christian Maggio, che si unisce agli auguri nei commenti anche da altri ex azzurri come Reina, Inler, El Kaddouri e da tifosi eccellenti come Salvatore Esposito, il protagonista di "Gomorra", scrive "Gruoss ciruuuu".